Bologna-Celtic 2-2, rimonta d’orgoglio al Dall’Ara in Europa

Il Bologna evita la sconfitta e resta agganciato al treno europeo. Al Dall’Ara, nella settima giornata dell’Europa League, la squadra di Vincenzo Italiano pareggia 2-2 contro il Celtic, al termine di una gara dai due volti, segnata da errori, episodi e da una reazione di carattere nella ripresa.

L’avvio è complicato per i rossoblù. Dopo appena cinque minuti un errore di Lukasz Skorupski spiana la strada a Reo Hatate, che porta in vantaggio gli scozzesi. Il portiere polacco si riscatta in parte poco dopo, evitando il raddoppio su Yang, ma il Bologna fatica a trovare ritmo e sicurezza.

Primo tempo tra caos ed episodi

I padroni di casa provano a reagire con Thijs Dallinga e Rowe, ma al 24’ è decisivo Kasper Schmeichel. La svolta arriva al 33’, quando Hatate rimedia due gialli in pochi istanti e lascia il Celtic in dieci. Nonostante l’inferiorità numerica, gli ospiti colpiscono ancora: al 39’ Trusty svetta su calcio d’angolo e firma lo 0-2 che gela lo stadio.

La rimonta nella ripresa

Nel secondo tempo il copione cambia. Il Bologna alza il baricentro e assedia l’area avversaria. Al 55’ Dominguez centra la traversa, preludio al gol che riapre la gara: al 57’ Dallinga risolve una mischia e accende il Dall’Ara. Il pari arriva al 71’, quando Rowe trova la conclusione vincente sugli sviluppi di un corner.

Nel finale i rossoblù cercano anche il sorpasso, ma il Celtic resiste. Un pareggio che pesa, per classifica e morale, e che conferma la capacità del Bologna di reagire anche nelle serate più complicate.