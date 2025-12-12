Bologna brillante in Europa: i felsinei volano con idee chiare

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 12 Dicembre 2025 · Aggiornato il 12 Dicembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Il ritmo del Bologna di Italiano

Il Bologna vive una fase di maturità tecnica che si riflette in ogni partita. La squadra di Vincenzo Italiano unisce coraggio e continuità, mostrando un’identità ormai riconoscibile anche oltre i confini italiani. Le difficoltà non mancano, come visto con la Cremonese, ma ciò non incrina la qualità complessiva del percorso.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

A colpire è l’entusiasmo contagioso di Rowe e Castro, la gestione lucida di Pobega e Moro, la ritrovata voglia di incidere di Federico Bernardeschi, tornato a essere un riferimento tecnico. Gli errori sotto porta restano un tema, ma il volume di gioco costruito giustifica fiducia e ambizione.

La serata di Vigo

A Vigo, il Bologna ha dominato il Celta, reduce dal successo al Bernabeu. La squadra ha creato movimento continuo, recuperato palloni nella trequarti e costruito una pressione costante. Le occasioni sciupate da Rowe e Castro non hanno frenato la spinta. Il rigore trasformato da Bernardeschi, dopo il gol annullato a Pobega per un fuorigioco lieve di Bernardeschi, ha rimesso le cose al loro posto.

Gli undici punti del girone collocano gli emiliani in una posizione solida e vicina ai playoff europei, un traguardo che mancava da anni.

I protagonisti

Tra i migliori spiccano Bernardeschi e Moro, seguiti da Pobega e Heggem. Buona la prova di Miranda, Holm e Lykogiannis, adattato al centro al posto di Lucumi. Positive anche le prove di Castro, Rowe e Fabbian. In porta, Ravaglia conferma sicurezza.

Il segno di Italiano

A 48 anni appena compiuti, Vincenzo Italiano si è fatto un regalo. E ciò che significa davvero è che questo Bologna è solo all’inizio del suo percorso.