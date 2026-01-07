Bologna-Atalanta, Scamacca out: assenza dell’ultim’ora
Problema per Gianluca Scamacca a poche ore dalla gara dell’Atalanta sul campo del Bologna, diciannovesima giornata di Serie A 2025/26: come ha riportato Massimiliano Nebuloni, inviato Sky Sport allo stadio Dall’Ara, “edema fibrillare al flessore destro” per il ventisettenne attaccante nerazzurro.
Questa assenza dell’ultim’ora in avanti porterà al mister Raffaele Palladino ad affidarsi con molta probabilità a Nikola Krstović, venticinquenne montenegrino che in questa stagione ha segnato due reti in quattordici presenze.
Calcio di inizio alle ore 18.30 tra gli emiliani settimi con una gara in meno e i bergamaschi ottavi: non mancherà molto alla comunicazione delle rispettive formazioni ufficiali.