Bologna, altro ko in campionato: panchina di Italiano in bilico?

Il Bologna non sembra riuscire a vedere la luce in fondo al tunnel. Il ko interno maturato contro il Parma per 0-1 grazie alla rete decisiva di Ordonez, evidenzia un momento di palese difficoltà per il club rossoblù, il quale è alla quarta sconfitta consecutiva in campionato. L’ultima gara in cui la formazione di Vincenzo Italiano è riuscita a ottenere punti è il recupero della 16esima giornata, disputato il 15 gennaio contro il Verona, in cui i felsinei sono riusciti ad imporsi per 2-3 e, prima del match del Bentegodi, l’ultima vittoria coincideva con Udinese-Bologna del 22 novembre, terminata 0-3.

BOLOGNA, È CRISI NERA: ITALIANO IN BILICO?

Le responsabilità di questa crisi ricadono su tutto l’ambiente, ma a sentirne maggiormente il peso è senza dubbio Italiano. Tuttavia, difficilmente si può pensare ad un addio dato che il tecnico ex Spezia gode della piena fiducia della società ed è considerato un punto fermo, un faro dal cui ripartire e invertire il trend fortemente negativo di questi ultimi due mesi. Qualora la situazione in campionato non dovesse migliorare, i rossoblù possono puntare a dare un senso alla stagione tramite le coppe: in tal senso, le prossime sfide in Europa League contro il Brann e in Coppa Italia contro la Lazio saranno fondamentali per stabilire il futuro di Vincenzo Italiano e del Bologna.