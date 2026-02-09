Boga torna in Serie A e incide: assist decisivo in Juventus-Lazio

Un ritorno che pesa

A distanza di quasi tre anni dall’ultima apparizione in Serie A, Jeremie Boga è tornato a calcare i campi del massimo campionato italiano lasciando subito un segno concreto. L’ultima presenza risaliva al 7 maggio 2023 con l’Atalanta, nella sconfitta interna contro la Juventus. Il destino ha scelto una cornice diversa ma altrettanto simbolica: l’Allianz Stadium, la maglia bianconera e una sfida carica di tensione contro la Lazio.

Impatto immediato

Entrato nella ripresa, Boga ha impiegato pochi minuti per mostrare ciò che era mancato al calcio italiano: strappo, coraggio, imprevedibilità. Al 90’+6 arriva l’episodio che cambia il volto della partita. L’ivoriano salta l’uomo sulla corsia, alza la testa e mette in mezzo un pallone teso e preciso, trasformato da Pierre Kalulu nel gol del definitivo 2-2. Quattordici minuti in campo, tanto è bastato per risultare decisivo.

Segnali incoraggianti

Non si tratta di un episodio isolato. Dopo i 26 minuti messi insieme in Coppa Italia, il ritorno in Serie A di Jeremie Boga assume contorni concreti. La condizione cresce, la fiducia pure. Il gesto tecnico che porta al pareggio racconta di un giocatore già dentro la partita, capace di incidere anche senza continuità di impiego.

Prospettive

Per la Juventus l’acquisto di Boga rappresenta una risorsa preziosa in una stagione ancora aperta su più fronti. Per la Serie A, invece, è il ritorno di un talento che può alzare il tasso di qualità del campionato. Il segnale è chiaro: Jeremie Boga è tornato, e non per caso.