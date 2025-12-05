Boga-Nizza è finita? Possibile futuro in Serie A, Roma interessata

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 5 Dicembre 2025 · Aggiornato il 5 Dicembre 2025

Jeremie Boga sembra essere sempre più lontano dalla permanenza al Nizza. L’esterno francese infatti, ha manifestato la volontà di cambiare aria a gennaio a causa degli episodi accaduti nei giorni scorsi.

La squadra rossonera, al rientro di una trasferta, è stata aggredita fisicamente dai propri tifosi a causa del periodo fortemente negativo che sta attraversando e Boga è stato vittima di schiaffi, calci e sputi. L’ex Atalanta e Sassuolo è rimasto sconvolto dall’accaduto, sporgendo denuncia contro ignoti e manifestando la volontà di lasciare Nizza il prima possibile.

ROMA, OCCASIONE BOGA IN USCITA DAL NIZZA: LE ULTIME

Di questa situazione critica ne potrebbe approfittare la Roma: già durante la scorsa estate, i giallorossi avevano sondato il terreno, senza però proseguire le trattative. Tuttavia, a gennaio la situazione potrebbe cambiare: la volontà del giocatore di lasciare la Francia e tornare in Serie A può rivelarsi decisiva e permetterebbe ai capitolini di prelevarlo a prezzo di saldo.

Il contratto che lega Boga al Nizza è in scadenza nel 2027 e, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la valutazione attuale del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra più che abbordabile per la dirigenza della Roma, che spera di regalare a Gian Piero Gasperini (che ne conosce già le qualità, avendolo allenato ai tempi dell’Atalanta) il rinforzo offensivo tanto desiderato.

