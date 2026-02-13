 Salta al contenuto
Boga: “La Juve mi ha salvato. A Nizza periodo brutto”

Dal buio alla rinascita

Jeremie Boga si presenta al mondo Juve con parole che pesano. Ai microfoni di Dazn, l’ex Nizza ha raccontato il momento più complicato della sua carriera: “Era un periodo brutto per me e per la mia famiglia. Sono rimasto a casa due mesi solo con il mio preparatore e mia moglie. Ho perso peso, non mangiavo tanto. Voglio dimenticare e andare avanti”.

Poi la svolta: “La Juventus mi ha salvato, è stata una benedizione. Ero fuori rosa, ora sono qui. È un sogno, devo dimostrare ogni giorno di meritare questa maglia”.

L’orgoglio e la famiglia

Dopo la firma, la prima chiamata è stata per il padre: “Era orgoglioso, mi ha detto: ‘Ora devi dimostrare le tue qualità’”. Parole semplici, ma decisive. Boga non dimentica nemmeno il gol all’Allianz Stadium contro Buffon: “Il più bello in Serie A.

Sul suo stato di forma è chiaro: “È solo questione di ritmo. Sto tornando, mi sento meglio ogni giorno”.

Inter, Thuram e Yildiz

Nel gruppo ha ritrovato amici. Khephren Thuram è stato il primo a scrivergli. E su Marcus Thuram sorride: “Sabato non saremo amici. Se vinciamo poi potremo scherzare”.

Infine l’Inter: “È prima in classifica, sarà difficile. Ma possiamo e dobbiamo vincere”. Determinazione e gratitudine. La nuova vita di Boga è appena iniziata.

