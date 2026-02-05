Boey verso il Galatasaray: accordo col Bayern, cifre e formula

Il futuro di Sacha Boey prende forma e conduce a Istanbul. Secondo il Financial Times, Bayern Monaco e Galatasaray hanno raggiunto un accordo definitivo per il trasferimento del terzino francese con la formula del prestito, comprensivo di diritto di riscatto. Un’operazione costruita nei dettagli e destinata a chiudersi a stretto giro.

I termini dell’operazione

Come riportato da Sky, il prestito prevede un corrispettivo di 500.000 euro, mentre l’opzione di acquisto fissata per l’estate ammonta a 15 milioni di euro. Una formula che consente al Galatasaray di valutare l’impatto del giocatore nel contesto della Süper Lig, mantenendo al contempo il controllo dei costi.

Tempistiche e visite mediche

Sacha Boey è già arrivato a Istanbul e sosterrà le visite mediche nelle prossime ore, passaggio decisivo prima della firma. La finestra di mercato in Turchia chiude domani e tutte le formalità dovranno essere completate entro la scadenza. Le parti lavorano per evitare intoppi, con un’agenda serrata ma definita.

Strategia dei club

Per il Bayern Monaco, l’operazione rappresenta una gestione razionale della rosa, aprendo spazio e garantendo una possibile valorizzazione futura. Per il Galatasaray, invece, l’arrivo di Boey risponde all’esigenza di rinforzare la corsia destra con un profilo già abituato a palcoscenici di alto livello.

Se non emergeranno imprevisti, l’affare verrà ufficializzato nelle prossime ore: Boey è pronto a iniziare la sua nuova avventura in giallorosso.