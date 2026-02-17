Bodo-Inter: probabili formazioni, orario e diretta tv

L’Inter archivia tra le polemiche il successo contro la Juventus in Serie A e cambia subito orizzonte. Mercoledì 18 febbraio i nerazzurri volano in Norvegia per l’andata dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt, snodo decisivo per l’accesso agli ottavi.

Dove vederla: tv e streaming

Bodo/Glimt-Inter si gioca all’Aspmyra Stadion di Bodø con calcio d’inizio alle 21:00. La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video, disponibile anche in streaming tramite app per smartphone, tablet e laptop. Su Europacalcio.it aggiornamenti in tempo reale, approfondimenti e pagelle.

Il momento delle squadre

La squadra di Chivu viaggia con continuità in campionato, ma in Europa ha alternato prove solide a passaggi a vuoto. Il successo a Dortmund nell’ultima gara della League Phase ha restituito fiducia e consapevolezza. In Norvegia serviranno equilibrio e personalità contro un Bodo/Glimt organizzato e aggressivo, guidato da Knutsen.

Probabili formazioni

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Pio Esposito. All. Chivu

Out Calhanoglu e Frattesi, mentre Pio Esposito è pronto a partire accanto a Lautaro Martinez. È una gara che pesa: l’Inter cerca continuità europea, il Bodo/Glimt sogna l’impresa davanti al proprio pubblico.