 Salta al contenuto
Champions League Inter FC Calcio News 24 / 7

Bodo-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv

Cristiano Abbruzzese
2 min
Inter Bastoni
Foto © Stefano D'Offizi

L’Inter apre il suo cammino nei playoff di Champions League sul campo del Bodo Glimt. L’andata, in programma questa sera alle ore 21, rappresenta un passaggio delicato della stagione europea dei nerazzurri. Serve personalità, gestione dei ritmi e concretezza sotto porta.

1
Stake

Bonus fino a 1.000€

Payout 99,5% • Il miglior bookmaker

Bonus 1.000€
Payout 99,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16017

2
Eplay24

Bonus fino a 1.000€

Payout 98,5% • Quote competitive

Bonus 1.000€
Payout 98,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16004

3
Eurobet

Bonus fino a 1.000€

+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%

Bonus 1.000€
Payout 97,5%
Visita il sito Leggi la recensione →

ADM: 16012

Le scelte di Knutsen e Chivu

Il Bodo Glimt, guidato da Knutsen, si affida al consueto 4-3-3. In porta Haikin, linea difensiva con Sjovold, Bjortuft, Gundersen e Bjorkan. A centrocampo qualità e dinamismo con Evjen, Berg e Fet, mentre davanti il tridente formato da Blomberg, Hogh e Hauge proverà a sfruttare ampiezza e velocità.

Risponde l’Inter di Chivu con il 3-5-2. Tra i pali Sommer, protetto da Akanji, Acerbi e A. Bastoni. Sulle corsie spazio a Luis Henrique e Dimarco, in mezzo esperienza e inserimenti con Barella, Zielinski e Sucic. Davanti la coppia Lautaro MartinezThuram, chiamata a incidere fin dai primi minuti.

Obiettivo indirizzare la qualificazione

Il messaggio è chiaro: “Dobbiamo fare la nostra partita con equilibrio”, filtra dall’ambiente nerazzurro. Vincere in Norvegia significherebbe mettere basi solide in vista del ritorno. Il Bodo Glimt è organizzato e aggressivo, ma l’Inter ha qualità superiore e maggiore esperienza internazionale.

Bodo-Inter, le probabili formazioni

BODO (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge. All.: Knutsen.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, A. Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All.: Chivu.

Dove vederla in tv

La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video, con collegamento a partire dalle 20:30. Una notte europea da non sbagliare.

In tendenza

I più letti nelle ultime 3 ore

Notizie correlate

Ultime 24 ore • Stessa categoria