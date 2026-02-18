Bodo-Inter, conferme norvegesi contro le grandi: due volte avanti, 3-1 finale
tifosi Bodo Glimt, foto archivio © Stefano D’Offizi
A nord del Circolo polare artico, l’Inter affronta l’ostico Bodo Glimt sul campo sintetico dell’Aspmyra Stadion nell’andata dei playoff di Champions League: l’avversario, già protagonista di vittorie contro grandi club (Roma, Manchester City e Atletico Madrid) si conferma tosto e passa in vantaggio al 20′ con Fet che finalizza una bella azione ma dieci minuti dopo, la rapida girata in area di Pio Esposito vale l’1-1.
Bonus fino a 1.000€
Payout 99,5% • Il miglior bookmaker
ADM: 16017
Bonus fino a 1.000€
Payout 98,5% • Quote competitive
ADM: 16004
Bonus fino a 1.000€
+ 7€ + 30€ extra • Payout 97,5%
ADM: 16012
Tanti errori nella ripresa ma nerazzurri anche sfortunati con due pali colpiti da Darmian prima del pari e Lautaro nel secondo tempo ma al 61′ gran tiro in area di Hauge e nuovamente vantaggio norvegese. Pochi minuti dopo, Hogh è autore del 3-1.
Dopo l’Atalanta, uscita sconfitta dalla trasferta di Dortmund con due gol di scarto, anche l’Inter dovrà provare la rimonta casalinga partendo dalle due reti di svantaggio: gara di ritorno in programma mercoledì sera a Milano.
BODØ/GLIMT: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg (78′ Auklend), Høgh (78′ Helmersen), Hauge
Allenatore: Kjetil Knutsen
INTER: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian (76′ Luis Henrique), Sucic, Barella, Mkhitaryan (76′ Zielinski), Carlos Augusto; Lautaro Martinez (61′ Thuram), Pio Esposito (76′ Bonny)
Allenatore: Cristian Chivu
Ammoniti: Esposito, Blomberg
Arbitro: Siebert (GER)