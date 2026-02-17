Bodo-Inter, Chivu: “Squadra tosta, critiche parte del gioco”. Bastoni: “Ho accentuato la caduta ma…”

Vigilia dell’andata dei playoff per gli ottavi di Champions League in Norvegia per l’Inter che affronta il Bodo Glimt: nella conferenza stampa pre-gara, mister Cristian Chivu e Alessandro Bastoni hanno risposto alle domande dei cronisti presenti.

BASTONI

“Ci tenevo ad essere qua per chiarire la mia versione, in quanto persona più chiacchierata nelle ultime quarantotto ore, giusto metterci la faccia e come ho vissuto l’episodio.

Nel momento in cui ho sentito il contatto con Kalulu ho sicuramente accentuato la caduta, ci metto la faccia ma la cosa che più mi dispiace è la reazione che ho avuto dopo, brutta da vedere ma molto umana. Ero in trance agonistica, mi dispiace aver reagito in quella maniera lì. Credo sia giusto che la mia carriera e la mia persona non venga intaccata, è la prima volta che si parla di me.

Non pensavo di creare così tanto scalpore, hanno parlato veramente tutti e ho notato anche tanta falsità, ipocrisia e finto perbenismo, cose che non fanno bene.

Ringrazio chi ha detto la verità, ho sbagliato ma sono cose che succedono e c’è il diritto di sbagliare e il dovere di riconoscere.

Siamo persone esposte, dispiace ma sono abile e capace di gestire questa situazione, mi dispiace più per mia moglie e mia figlie, minacce e mi dispiace anche per l’arbitro che ha subito le stesse cose“.

Sulla partita: “Mentalmente sto bene, è successa la stessa cosa a parti inverse con il rigore contro il Liverpool. C’è tanta voglia di scendere in campo ancora“.

CHIVU

“Abbiamo fatto abbastanza bene, non siamo riusciti a raggiungere la qualificazione diretta contro una squadra che ha messo in difficoltà il City, l’Atletico Madrid, una squadra tosta e anche la crescita del calcio norvegese“.

Il post Juventus per Chivu e le critiche nei suoi confronti: “Non vado a rispondere a quello che dicono gli altri, sono qua per dire quello che vedo, penso, il vissuto di questa squadra. Non mi interessa quello che si dice dove magari c’è un po’ di frustrazione, le critiche fanno parte di questo gioco e quando si è in testa, la squadra è sempre più odiata e criticata. Bisogna smettere di lamentarsi e fare i moralisti, dai tempi di Maradona succedono e anche noi abbiamo subito un torto a Napoli e nessuno si è offeso. Si va avanti, la stagione è ancora lunga“.

Il campo sintetico: “La preoccupazione c’è sempre per l’incolumità dei giocatori, ci tengo, ne abbiamo bisogno in un campionato intasato. Dal punto di vista mentale saremo pronti a battagliare. Non hanno niente da perdere, saremo pronti anche noi a cercare di adattarci a questa partita, questo stadio e clima“.

Qui il video integrale della conferenza pubblicato sui canali ufficiali dell’Inter.