Bodø Glimt-Juve, probabili formazioni e dove vederla in tv

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 25 Novembre 2025 · Aggiornato il 25 Novembre 2025

Torna il grande palcoscenico della UEFA Champions League e per la Juventus ci sarà la difficilissima trasferta in Norvegia contro il Bodø Glimt. Gli uomini di Luciano Spalletti sono chiamati a vincere, nonostante le condizioni climatiche molto complicate, per non complicare ulteriormente il proprio cammino europeo. I bianconeri infatti, sono fermi a tre punti in classifica e, al momento, sarebbero fuori dai primi 24 posti che gli garantirebbero di avanzare alla fase ad eliminazione diretta del nuovo format della Champions.

BODØ GLIMT-JUVE, LE SCELTE DI SPALLETTI: OPENDA FAVORITO SU DAVID, CHANCHE PER PERIN

Rispetto alla gara contro la Fiorentina, Spalletti farà qualche cambio di interpreti: in porta il favorito per una maglia da titolare è Perin, che non gioca da titolare dalla sfida contro la Lazio. La difesa non dovrebbe subire variazioni, mentre a centrocampo chance per Adzic al posto di Thuram. Sulla trequarti si rivede Conceicao che agirà alle spalle di Openda. Yildiz e Vlahovic partiranno dalla panchina.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Adzic, Kostic; Conceicao, McKennie; Openda. All. Spalletti

BODØ GLIMT-JUVE, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

La sfida di Champions andrà in scena Aspmyra Stadion alle ore 21:00 e sarà visibile in diretta in esclusiva su su Sky Sport Uno e Sky Sport (252). In streaming, invece, il match sarà visibile per gli abbonati Sky sull’app di Sky Go senza costi aggiuntivi, oppure sull’app di NOW tramite l’abbonamento al Pass Sport.

