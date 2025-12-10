Boca Juniors tenta Santi Giménez: il Milan valuta l’addio

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 10 Dicembre 2025 · Aggiornato il 10 Dicembre 2025

Situazione al Milan

Il percorso di Santi Giménez al milan si è trasformato in una sfida continua. Arrivato con aspettative elevate dopo i 26 gol messi a segno al Feyenoord, il messicano non è riuscito a imporsi in serie a. La sua fiducia è calata, il minutaggio si è ridotto e il club rossonero considera ormai concreta la sua uscita nella prossima sessione di mercato.

Interesse del Boca Juniors

Il Boca Juniors ha individuato in Santi Giménez il proprio obiettivo principale per rafforzare l’attacco e tornare a competere per la Copa Libertadores. Il profilo dell’attaccante convince per caratteristiche tecniche, esperienza europea e margini di crescita. Contatti esplorativi sono già stati avviati e l’idea di vederlo alla Bombonera oggi appare più plausibile che in passato.

Scenari di mercato

La possibilità di una cessione è concreta. Il Milan punta a recuperare parte dei 30 milioni investiti, mentre l’attaccante desidera ritrovare centralità e continuità. Accanto al Boca Juniors, restano vigili club europei e nordamericani, attratti dal suo curriculum e dalla giovane età.

Prospettive

La scelta finale dipenderà dal progetto che meglio risponderà alle ambizioni del giocatore. Il messicano valuta un ruolo centrale, un ambiente stabile e un progetto tecnico chiaro. Qualunque strada scelga, Santi Giménez sarà uno dei nomi più discussi del prossimo mercato.