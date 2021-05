Bloccato il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio: spunta il Tottenham

Lazio, rinnovo Inzaghi: situazione bloccata, ma per Lotito manca solo la firma…

Settimane calde in casa Lazio. Oltre alla stagione ancora nel vivo, con una corsa alla Champions League agguerrita, la società della capitale ha da risolvere la questione legata al contratto del suo allenatore.

LAZIO, BLOCCATO IL RINNOVO DI INZAGHI: SONDAGGIO DEL TOTTENHAM

Come riporta il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi freme e aspetta, mentre il presidente Claudio Lotito non fa la prima mossa. E così si sono creati i primi dubbi. Alimentati anche da voci provenienti direttamente dall’Inghilterra. Oltre al Leicester, sulle tracce del fratello di ‘Pippo’ ci sarebbe anche il Tottenham, alla ricerca del nuovo allenatore che possa sostituire Mourinho.

Tra gennaio ed inizio febbraio Lotito ha presentato la sua offerta. Inzaghi però ha alzato il tiro: ambisce ad un ingaggio superiore, in linea con i top player della squadra. In cifre, triennale tra 7,5 e 11 milioni con i bonus a integrare o diminuire la parte fissa in base al piazzamento in campionato.

Lazio, rinnovo Inzaghi

Anche dopo i segnali incoraggianti del direttore sportivo Igli Tare, niente da fare, era il 22 aprile e sono passati 20 giorni. Il tutto rimane in sospeso. L’allenatore, quando si è convinto di firmare facendo attendere a lungo una risposta, il presidente si è defilato. Per Lotito manca solo la firma, ma non fa la prima mossa. Il divorzio non si può escludere, anche se come scrive il giornale da entrambe le parti c’è la voglia di continuare insieme, solo a determinate condizioni. A fine campionato il vertice risolutivo.

