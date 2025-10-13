Bisseck in uscita dall’Inter: l’Eintracht Francoforte ci pensa
Foto © Stefano D’Offizi
Situazione all’Inter
Il futuro di Yann Bisseck resta incerto. Dopo un’annata positiva, il difensore tedesco è finito ai margini con Cristian Chivu, che lo ha schierato appena due volte in questa stagione. Con un contratto fino al 2029 e un ingaggio da 1,9 milioni netti l’anno, la società nerazzurra valuta un prestito per garantire al giocatore continuità.
L’interesse dell’Eintracht Francoforte
Il club della Bundesliga segue con attenzione la situazione. L’Eintracht Francoforte cerca un rinforzo per sostituire Tuta e ha individuato in Bisseck un profilo ideale. Già monitorato prima del suo approdo all’Inter, il 24enne è tornato in cima alla lista dei desideri, anche se la decisione definitiva è attesa per il mercato di gennaio.
Ipotesi prestito e altri club interessati
Un trasferimento a titolo definitivo è escluso, visto l’investimento dei nerazzurri e il valore di mercato del giocatore stimato intorno ai 35 milioni di euro. Per questo l’ipotesi più concreta resta un prestito secco. Oltre all’Eintracht, anche il Crystal Palace si è mosso, ma al momento senza affondare.
Scenari futuri
La prossima sessione invernale sarà decisiva: se non dovesse ritrovare spazio a Milano, Bisseck potrebbe approdare in Bundesliga per rilanciare la sua carriera, con l’Eintracht Francoforte pronto ad approfittarne.
LEGGI ANCHE:
- Newcastle, nuovo assalto a Frattesi: l’Inter fissa il prezzo
- Sudakov al Benfica: affare da 27 milioni più bonus
- Fenerbahce, ufficiale l’esonero di Mourinho
- Alex Jimenez, il Bournemouth mette la freccia sul Como: chiusura
- Jashari, mezzo respiro di sollievo per il Milan: il post del calciatore
- Nicolussi Caviglia alla Fiorentina: affare da circa 7 milioni
- Hojlund al Napoli: affare da 45 milioni per l’attaccante
- Napoli, è fatta per il ritorno di Elmas: colpo a centrocampo
- Nicolò Savona, accordo Juventus-Nottingham: le cifre
- Garnacho al Chelsea: accordo trovato con il Manchester United
- Woltemade-Newcastle, affare da 90 milioni con lo Stoccarda
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Ousmane Dembélé vince il Pallone d’Oro, Yamal battuto. Premio Yashin per Donnarumma
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo