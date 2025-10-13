Bisseck in uscita dall’Inter: l’Eintracht Francoforte ci pensa

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 13 Ottobre 2025

Situazione all’Inter

Il futuro di Yann Bisseck resta incerto. Dopo un’annata positiva, il difensore tedesco è finito ai margini con Cristian Chivu, che lo ha schierato appena due volte in questa stagione. Con un contratto fino al 2029 e un ingaggio da 1,9 milioni netti l’anno, la società nerazzurra valuta un prestito per garantire al giocatore continuità.

L’interesse dell’Eintracht Francoforte

Il club della Bundesliga segue con attenzione la situazione. L’Eintracht Francoforte cerca un rinforzo per sostituire Tuta e ha individuato in Bisseck un profilo ideale. Già monitorato prima del suo approdo all’Inter, il 24enne è tornato in cima alla lista dei desideri, anche se la decisione definitiva è attesa per il mercato di gennaio.

Ipotesi prestito e altri club interessati

Un trasferimento a titolo definitivo è escluso, visto l’investimento dei nerazzurri e il valore di mercato del giocatore stimato intorno ai 35 milioni di euro. Per questo l’ipotesi più concreta resta un prestito secco. Oltre all’Eintracht, anche il Crystal Palace si è mosso, ma al momento senza affondare.

Scenari futuri

La prossima sessione invernale sarà decisiva: se non dovesse ritrovare spazio a Milano, Bisseck potrebbe approdare in Bundesliga per rilanciare la sua carriera, con l’Eintracht Francoforte pronto ad approfittarne.

