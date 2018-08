Bird: ”Sarri è diventato già un idolo al Chelsea”

''Ieri ha vinto contro il Newcastle di Benitez, che ha giocato con nove giocatori dietro la linea del pallone''

Bird: Sarri è un personaggio un po’ grezzo, ma se il tuo gioco è bello puoi vestirti come ti pare

Sheridan Bird, giornalista, è intervenuto a Radio CRC, nel corso di Si Gonfia La Rete, rilasciando le seguenti dichiarazioni sulla nuova avventura di Maurizio Sarri al Chelsea:

“Il Napoli ha cominciato il campionato alla grandissima, superando due avversari tosti come Lazio e Milan. Questo è un grande segnale per tutto l’ambiente. La Serie A vicino alla Premier League? In Inghilterra non c’è una squadra che ha vinto sette campionati di fila. Per renderla più affascinante bisognerebbe renderla più competitiva. Sarri? Lo adoro, è un grandissimo ‘Maurizione’. Ieri ha vinto contro il Newcastle di Benitez, che ha giocato con nove giocatori dietro la linea del pallone.

Sarri è diventato già un idolo al Chelsea. E’ un personaggio un po’ grezzo, ma se il tuo gioco è bello puoi vestirti come ti pare. Hazard? E’ una situazione delicata. Lui non ha mai nascosto la sua volontà di andare al Real o al Barça. Tornando dal Mondiale, Sarri ha confermato che non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. In questi mesi vedremo cosa farà l’ex tecnico del Napoli con Hazard. Chi vincerà la Premier? Ci sono tante squadre: Chelsea, Liverpool e City sono le favorite”.