Biglietti Verona-Napoli: aperte le vendite, settore ospiti chiuso

BIGLIETTI VERONA-NAPOLI – Hellas Verona FC ha ufficialmente aperto la prevendita per la sfida contro il Napoli, valida per la 27ª giornata di Serie A Enilive e in programma sabato 28 febbraio 2026 alle ore 18.00 allo stadio Marcantonio Bentegodi. I tagliandi sono acquistabili da oggi, lunedì 23 febbraio, sui canali ufficiali Ticketone.

BIGLIETTI VERONA-NAPOLI – La vendita si apre all’insegna delle consuete restrizioni per motivi di ordine pubblico. Il Ministero dell’Interno, con Decreto del 28 gennaio scorso, ha disposto la chiusura del settore ospiti (Curva Nord) per i tifosi partenopei, confermando anche il divieto di vendita a tutti i residenti nella Regione Campania. Una decisione che rende il Bentegodi interamente gialloblù.

Doppia fase di vendita per i locali

L’acquisto dei biglietti per i settori locali segue una procedura scaglionata.

Oggi, lunedì 23 febbraio (ore 10): Prevendita esclusiva riservata agli iscritti al programma membership “Hellas We Are” . Per acquistare è necessario inserire il codice ottenuto in fase di registrazione ed essere in possesso della tessera di fidelizzazione “Non vi lasceremo mai” emessa entro il 13 febbraio 2026. Ti potrebbe interessare Atalanta, rimonta da Champions: Napoli ko 2-1 Atalanta Calcio News 24/7

Domani, martedì 24 febbraio (ore 10): Vendita libera per tutti i possessori della tessera “Non vi lasceremo mai”, residenti in qualsiasi zona d’Italia. La tessera deve essere stata emessa entro la medesima data del 13 febbraio.

Acquisto sicuro e biglietteria

La società raccomanda di effettuare gli acquisti esclusivamente tramite il circuito ufficiale Ticketone, per evitare controversie legate a siti non autorizzati. I tagliandi acquistati online possono essere stampati direttamente a casa, validi per l’ingresso senza passare dalla biglietteria.

Per chi avesse bisogno di sottoscrivere o ritirare la tessera “Non vi lasceremo mai”, la biglietteria n.1 dello stadio sarà aperta sabato 28 febbraio, giorno della gara, dalle 15.00 alle 18.00. Un’ulteriore apertura straordinaria è prevista per mercoledì 11 marzo.