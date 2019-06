Biglia, l’agente: “L’Interesse della Fiorentina? Fa piacere…”

BIGLIA AGENTE FIORENTINA – Lucas Biglia ha da poco concluso la sua seconda stagione al Milan, che nell’estate 2017 lo aveva acquistato dalla Lazio per 25 milioni di euro. Tuttavia, la sua permanenza in rossonero non sarebbe certa.

Enzo Montepaone, agente del mediano argentino, è stato intervistato da “calciomercato.com“. Queste le sue parole: “Adesso sono in Argentina, nelle prossime settimane qualcosa potrebbe succedere in tal senso. Nessuno della Fiorentina mi ha chiamato. Ho letto di questo interesse e non posso negare che fa piacere. Montella è un allenatore che lavora molto, troppo, bene. Lucas ha un contratto con il Milan e quindi non sarebbe una cosa semplice ma nel calcio mai dire mai“.

Biglia, dopo due anni il possibile addio al Milan

BIGLIA AGENTE FIORENTINA – In questa annata appena conclusa, Biglia – anche a causa di diversi infortuni – ha collezionato 19 presenze con 1 gol e 1 assist. Il giocatore è in Serie A dall’estate 2013, quando la Lazio lo aveva acquistato dai belgi dell’Anderlecht. Dopo il primo anno di transizione, Biglia si è rivelato una pedina fondamentale per i biancocelesti, dove si è affermato come uno dei migliori mediani del nostro campionato. Il suo periodo al Milan è stato complessivamente positivo, specie nel corso della prima stagione.