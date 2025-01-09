Bianco, l’agente: “Centrocampista più forte del Monza. Il futuro…”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 9 Gennaio 2025 · Aggiornato il 9 Gennaio 2025

L’agente di Alessandro Bianco, Giuseppe Galli, ha rilasciato un’intervista nel corso della quale ha parlato del futuro del mediano del Monza

BIANCO AGENTE FUTURO – Centrocampista moderno, classe 2002 e al centro di possibili risvolti in ottica mercato già nel corso della sessione invernale. Alessandro Bianco, mediano del Monza, club che ha rilevato il cartellino del centrocampista mediante la formula del prestito dalla Fiorentina, aveva formato un legame speciale con Alessandro Nesta, ex tecnico dei brianzoli che ne aveva richiesto l’acquisto in seguito alla prima collaborazione alla Reggiana. Nonostante l’esonero dell’ex difensore di Milan e Lazio, avvenuta qualche settimana fa e in favore dell’approdo a Monza di Salvatore Bocchetti, la centralità del ventiduenne nel progetto biancorosso non sembra aver subito stravolgimenti. Questo, malgrado la panchina registrata contro il Cagliari, nel primo match del nuovo anno. A spegnere le voci di un possibile e imminente addio è stato l’agente del mediano.

Intervenuto ai microfoni di Sportal.it, Giuseppe Galli, ha infatti dichiarato quanto segue: “Alessandro ha accettato serenamente la panchina contro il Cagliari: si tratta di una scelta dell’allenatore. Non c’è nessun dubbio riguardo la sua permanenza a gennaio, almeno per ciò che concerne le sue volontà. Poi, la sessione invernale può regalare sempre qualche sorpresa, ma non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione dalla Fiorentina e, soprattutto, non abbiamo richiesto la cessione. Chiaro, la situazione del Monza non è semplice, la classifica parla chiaro, ma il mio assistito si trova bene e ha preso a cuore questa società: intende restare e fare il meglio per il club. Tra l’altro, lo ritengo il centrocampista più forte della rosa, fortemente voluto dalla dirigenza: dunque, non credo il Monza voglia privarsene. Mi sento di dire che siamo tranquilli e pensiamo di rimanere”, ha chiosato Galli.

