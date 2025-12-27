Besitkas, cose turche per Zapata: emissari a Torino per l’offerta

Duvan Zapata, centravanti colombiano del Torino di rientro da un lungo infortunio, sarebbe finito nel mirino del Besitas: offerta a breve

BESIKTAS ZAPATA OFFERTA – Alcuni emissari del Besiktas erano presenti sulle tribune dello Stadio Olimpico Grande Torino, lo scorso 8 dicembre, in occasione della sfida contro il Milan e l’obiettivo di mercato dei turchi non ha disilluso certamente le attese. Duvan Zapata ha colpito il Diavolo con un destro dal limite dell’area che aveva portato il Toro in vantaggio di due reti, prima che i rossoneri ribaltassero l’incontro nel secondo tempo. Il centravanti colombiano ha ampiamente rispettato le aspettative che avevano condotto una delegazione bianconera a Torino allo scopo di verificarne la condizione fisica dopo il lungo infortunio subito al crociato. Il capitano dei granata si è ripetuto con un assist nel corso del match vinto contro la Cremonese, con Marco Baroni che ha ritrovato il proprio ariete nel periodo più delicato della stagione del Toro.

Eppure, la minaccia turca appare dietro l’angolo. Secondo quanto riferito da Sportitalia, infatti, il Besiktas starebbe avanzando una richiesta economica decisamente importante nei confronti di Zapata, con il colombiano che potrebbe vacillare e lasciare la Serie A. L’apporto di Tammy Abraham in bianconero, dodici reti nei primi ventiquattro incontri stagionali, sta soddisfacendo la dirigenza turca e convincendo al punto di procedere con il riscatto del cartellino dell’inglese dalla Roma. Ma ciò potrebbe non essere sufficiente per l’attacco alle posizioni europee pianificato dal club in SuperLig Turca. Proprio per questo motivo, il Besiktas avrebbe intenzione di sottoporre un ricco contratto allo stesso Zapata per ampliare il parco attaccanti e donare più soluzioni al tecnico Yalcin.

La pesante vittoria maturata contro il Fenerbahce – in trasferta, nell’ultimo turno di campionato – ha galvanizzato il Besiktas al punto di voler recitare un ruolo da protagonista del mercato. Il Toro è avvisato: per Zapata le cose turche appaiono dietro l’angolo.