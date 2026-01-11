Besiktas su Nuno Tavares, il presidente: “Ci stiamo lavorando”

Foto © Stefano D’Offizi

Il mercato della Lazio continua ad essere molto movimentato: dopo gli addi di due pezzi importanti come Castellanos e Guendouzi – sostituiti rispettivamente da Ratkov e Taylor – anche Nuno Tavares potrebbe cambiare aria già a gennaio. Non è una novità che il terzino portoghese sia scontento nella Capitale e, oltre all’interesse dell’Al Ittihad, c’è anche quello del Besiktas.

LAZIO, NUNO TAVARES VERSO IL BESIKTAS? IL PRESIDENTE TURCO CONFERMA: “STIAMO PROVANDO A PRENDERLO”

A confermare l’indiscrezione è proprio il numero uno del club bianconero, Serdar Adali, che ha parlato così: “Stiamo lavorando per prelevare dalla Lazio Nuno Tavares. I nostri tifosi non si fidano di noi, ma siamo al lavoro per trovare i giocatori giusti. Non ci metteremo pagare troppo dei calciatori solo perché 3-5 persone ci criticano in televisione e sui social”.

Arrivato in biancoceleste dall’Arsenal due estati fa, Nuno Tavares ha subito conquistato l’ambiente con delle super prestazioni sotto la gestione Baroni, impreziosite da ben 8 assist. Da quel momento in poi qualcosa si è rotto e l’ex Marsiglia non è tornato più a ripetere ciò che aveva fatto vedere inizialmente, neanche con l’arrivo di Sarri in panchina. Proprio il tecnico toscano non si opporrebbe ad una sua cessione, visto il rendimento molto al di sotto delle aspettative fornito in questa stagione: a pesare maggiormente sono gli errori nel derby e contro il Bologna nell’occasione del gol di Odgaard.

La valutazione di Lotito è di 15 milioni di euro, ma l’offerta dei turchi, al momento, non raggiunge ancora la cifra richiesta. Si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni, ma la sensazione è che l’avventura biancoceleste di Nuno Tavares sia giunta al capolinea.