Beşiktaş su McKennie: contatti avviati con la Juventus

Il Beşiktaş accelera sul mercato e guarda con interesse in Serie A. Il club di Istanbul ha avviato i primi contatti con la Juventus per Weston McKennie, centrocampista statunitense classe 1998, individuato come rinforzo ideale per il reparto mediano.

La richiesta tecnica di Yalçın

L’input arriva direttamente da Sergen Yalçın, che ha chiesto alla dirigenza un centrocampista con spiccata attitudine difensiva, intensità e capacità di coprire più zone del campo. In questo senso, McKennie risponde perfettamente all’identikit: fisicità, ritmo, pressing costante e inserimenti senza palla. Caratteristiche ritenute ideali per il contesto della Süper Lig.

Formula e valutazioni economiche

Il Beşiktaş valuta con attenzione la sostenibilità dell’operazione. La formula preferita è quella del prestito, con eventuale opzione di riscatto. La Juventus, dal canto suo, chiede circa 15 milioni di euro più bonus, una valutazione ritenuta elevata dal club turco, che punta a chiudere intorno agli 8 milioni. In estate la richiesta bianconera oscillava tra i 15 e i 25 milioni, in linea con i 22 milioni stimati da Transfermarkt.

Situazione contrattuale e numeri

Arrivato a Torino nel luglio 2021, McKennie ha un contratto in scadenza a giugno 2026. In questa stagione di Serie A ha collezionato 19 presenze, con 2 gol e 3 assist. Con la Nazionale degli Stati Uniti vanta 62 presenze e 11 reti.

Scenario aperto

Il Beşiktaş sta preparando un’offerta ufficiale. McKennie è aperto al trasferimento, a patto di un’intesa complessiva, compreso l’ingaggio, stimato tra 4,5 e 5 milioni annui. I prossimi giorni saranno decisivi.