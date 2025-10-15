Besiktas su Laurienté: nuovo assalto al talento del Sassuolo

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 15 Ottobre 2025 · Aggiornato il 14 Ottobre 2025

Il Besiktas torna su Armand Laurienté

Il Besiktas non ha perso di vista Armand Laurienté, attaccante del Sassuolo, già obiettivo nella scorsa estate. Dopo il fallimento del trasferimento al Sunderland, il club turco è pronto a rinnovare l’interesse nella sessione invernale del calciomercato 2026.

La trattativa e il nodo economico

Il tentativo precedente si era arenato di fronte alla valutazione di 20 milioni di euro fissata dal Sassuolo, cifra ritenuta troppo alta dagli acquirenti. La dirigenza del Besiktas, però, sembra intenzionata a tornare alla carica, anche se la strategia dipenderà dalle uscite e dal budget disponibile.

Il profilo di Laurienté

Classe 1998, Laurienté è considerato uno degli elementi più imprevedibili della rosa neroverde. Con velocità, dribbling e capacità di creare superiorità numerica, resta un profilo appetibile per diversi club europei. In Serie A, il francese ha confermato di poter incidere sia da esterno che da seconda punta.

Scenari futuri

La sessione invernale potrebbe aprire a nuovi sviluppi, con il Besiktas pronto a insistere. Molto dipenderà dalla disponibilità del Sassuolo a trattare e dalla volontà del giocatore di misurarsi in un nuovo campionato. Quel che è certo è che il nome di Laurienté tornerà ad animare il mercato delle prossime settimane.

