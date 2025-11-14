Beşiktaş su Laurienté: il Sassuolo valuta la cessione dell’esterno
Beşiktaş, nuovo assalto a Laurienté per rinforzare l’attacco
Il Beşiktaş torna con decisione su Armand Laurienté, esterno del Sassuolo, già seguito durante la sessione estiva. Secondo quanto riportato dalla stampa turca e confermato da fonti italiane, il club di Istanbul ha riaperto il dialogo con la società di Serie A per trovare un accordo immediato sul trasferimento.
Sassuolo disponibile a trattare nonostante il contratto fino al 2027
Il Sassuolo ha sempre considerato Laurienté uno dei suoi profili più interessanti, ma l’ultimo periodo ha ridimensionato la sua centralità nel progetto tecnico. Nonostante un contratto valido fino al 2027, la dirigenza neroverde sembra oggi più flessibile sulla valutazione economica del giocatore, aprendo così la porta a una possibile cessione già nella prossima finestra di mercato.
Il Beşiktaş punta sulla velocità e sul dinamismo del francese
Il Beşiktaş vuole chiudere rapidamente l’operazione. Il club cerca un esterno capace di garantire strappi, imprevedibilità e profondità, qualità che Laurienté ha mostrato con continuità nelle sue migliori stagioni. La società turca ritiene che il francese possa integrarsi subito nel proprio sistema di gioco.
Il giocatore è pronto al trasferimento in Turchia
Secondo le indiscrezioni raccolte da Fanatik, Laurienté sarebbe favorevole alla destinazione e pronto a dare il via libera qualora arrivasse un’offerta ufficiale. La volontà del giocatore rappresenta un assist importante per il Beşiktaş, intenzionato a finalizzare l’accordo prima che altri club si inseriscano nella trattativa.
LEGGI ANCHE:
- Fiorentina, Vanoli: “Motivato dalla sfida, sono stato diretto con i ragazzi”
- Lewandowski-Milan, contatti avviati: Ibrahimovic spinge per il colpo
- Oscar verso il ritiro: il centrocampista del São Paulo a rischio salute
- Zidane scioglie l’enigma per il futuro: “Tornerò presto”; la squadra…
- Juve, Comolli: “Vlahovic? C’è un accordo, ne parleremo in estate”
- Atlético Madrid punta Lookman: offerta da 60 milioni all’Atalanta
- Sassuolo, Palmieri: “Berardi è una bandiera. Matic? Un campione”
- Infortunio Suzuki, il Parma perde il proprio portiere per mesi: l’esito
- Inter e Milan su Gila: derby di mercato per il difensore della Lazio
- Derby di mercato: Inter e Milan pronte a sfidarsi per Caprile
- Chelsea su Yildiz: la Juventus fissa il prezzo e prepara il rinnovo
- Liverpool, rinnovo d’oro per Gravenberch: pronto un maxi contratto
- Napoli, Conte vuole Mainoo: trattativa col Manchester United aperta
- Dominik Szoboszlai, il Liverpool prepara il rinnovo per blindarlo
- Inter, occhi su Joel Ordoñez: monitorato in Champions League