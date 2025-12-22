Beşiktaş su Carlos Augusto: l’Inter fissa il prezzo, trattativa in salita

Sergen Yalcin detta la linea

Il Beşiktaş lavora sul mercato invernale con l’obiettivo di rinforzare le corsie laterali. La richiesta è arrivata direttamente dall’allenatore Sergen Yalcin, che ha indicato in Carlos Augusto il profilo ideale per aumentare qualità ed equilibrio sulla fascia sinistra. Il tecnico considera il brasiliano un elemento funzionale al suo sistema di gioco, capace di garantire spinta, continuità e affidabilità tattica.

La posizione dell’Inter

Il cartellino di Carlos Augusto è di proprietà dell’Inter, che al momento non intende fare sconti. Secondo quanto filtra, il club nerazzurro ha fissato il prezzo a 20 milioni di euro, una valutazione coerente con il rendimento del giocatore e con il suo ruolo all’interno della rosa. L’Inter non considera il laterale una pedina marginale e, salvo offerte ritenute congrue, non ha fretta di cedere.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

La distanza economica frena l’operazione

La cifra richiesta viene giudicata eccessiva dalla dirigenza del Beşiktaş, che vede in questo aspetto il principale ostacolo alla trattativa. Il club turco, pur apprezzando il profilo del calciatore, ritiene il costo non in linea con i parametri fissati per il mercato invernale. Da qui la fase di stallo che ha rallentato i contatti con l’Inter.

Nuovi incontri per decidere la strategia

Nei prossimi giorni sono previsti nuovi confronti interni tra dirigenza e staff tecnico del Beşiktaş per valutare se rilanciare, riformulare l’offerta o virare su alternative. Carlos Augusto resta un obiettivo concreto, ma l’operazione dipenderà dalla disponibilità dell’Inter ad aprire a soluzioni diverse e dalla reale volontà del club turco di investire.