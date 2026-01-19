Beşiktaş pensa a Lukaku: possibile sostituto di Abraham in attacco

Il Beşiktaş monitora con attenzione la situazione di Romelu Lukaku, nazionale belga e attaccante del Napoli, per sostituire l’eventuale partenza di Tammy Abraham. L’operazione resta in fase esplorativa: il club turco attende il referto medico dettagliato fornito dal Napoli, fondamentale per valutare le condizioni fisiche del trentaduenne.

Situazione fisica e contrattuale

Lukaku non ha disputato gare ufficiali in questa stagione a causa di un infortunio alla coscia che lo ha tenuto fuori per cinque-sei mesi. Il Beşiktaş è consapevole dei rischi legati alla sua forma fisica e procede con cautela. Il giocatore, arrivato al Napoli nell’agosto 2024 per 30 milioni di euro, ha un contratto valido fino a giugno 2027. Il suo valore attuale di mercato è stimato in 15 milioni di euro da Transfermarkt.

Carriera e prospettive

Con la nazionale belga, Lukaku ha collezionato 124 presenze e 89 gol, confermando il suo profilo internazionale di alto livello. L’attaccante è stato accostato anche all’Anderlecht, ma il Beşiktaş resta in prima fila, interessato a garantirsi un colpo di esperienza per l’attacco.

Prossimi sviluppi

La decisione finale del club turco arriverà dopo l’analisi completa del referto medico. Se positiva, Lukaku potrebbe rappresentare un rinforzo significativo, pronto a rilanciarsi in Turchia e a sostituire Abraham con esperienza e fisicità.