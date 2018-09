Bertotto: “Match equilibrato, i singoli saranno fondamentali. Velazquez e Inzaghi…”

In attesa del fischio d’inizio questa sera alle ore 19, ha parlato prima di Udinese – Lazio, uno storico ex Udinese come Valerio Bertotto, sentito in esclusiva da lalaziosiamonoi.it

Queste le parole di Bertotto a lalaziosiamonoi.it:



“In generale vedo due squadre mentalmente serene, sono due club che si stanno ritagliando le loro posizioni in classifica. Chi per un verso, chi per un altro sono dovute passare attraverso un periodo di adattamento, ma adesso tutto sembra positivo. L’approccio a questa partita, per entrambe, potrebbe essere buono e questo è importante. Saranno le motivazioni e la qualità dei calciatori che determineranno gli equilibri sul terreno di gioco”.

“Velázquez è un tecnico nuovo e giovane per il nostro campionato e per come per tutti coloro che si immergono in un’avventura nuova ha avuto bisogno di ambientarsi per creare quell’empatia necessaria. Ha anche competenze e capacità e sta facendo bene il suo dovere. Simone Inzaghi è bravo, ha fatto un grande percorso da calciatore e si sta cimentando da poco nel nuovo ruolo di tecnico. Quello che è riuscito a fare lo scorso anno e in quelli passati è la prova delle sue capacità”.

(immagine da @Udinese_1896)

Resta Aggiornato, ti informeremo sulle ultime novità. Il Tuo Nome Il Tuo Indirizzo Email I have read and agree to the terms & conditions Questo box sparisce nel momento in cui lasci la tua e-mail

Leave this field empty if you're human: