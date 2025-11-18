Bernabéu, nuova era: stadio diventa marchio globale

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 18 Novembre 2025 · Aggiornato il 18 Novembre 2025

Il Real Madrid compie un passo strategico nell’era moderna del calcio-business. Lo storico stadio Santiago Bernabéu si avvia a diventare un marchio registrato a tutti gli effetti, subendo un restyling dell’identità che ne abbrevia il nome in “Bernabéu” e lo dota di un nuovo logo.

Un Nuovo Marchio per un’Icona Globale

Come riporta il quotidiano AS, il nuovo logo cattura il profilo futuristico dell’impianto dopo gli ultimi lavori di ammodernamento. Questo cambio di immagine, pur nel massimo rispetto della tradizione, segna l’inizio di una nuova fase. La partita NFL di domenica tra Washington Commanders e Miami Dolphins rappresenta il primo di una lunga serie di eventi non calcistici pensati per massimizzare l’utilizzo della struttura.

Oltre il Calcio: Eventi e Concerti

L’obiettivo del club è trasformare il Bernabéu in una venue polifunzionale di richiamo mondiale. Dopo il festival natalizio Mavida in programma a dicembre, sono in cantiere i grandi concerti estivi. Il Real Madrid sta lavorando per risolvere le passate controversie con i residenti sull’inquinamento acustico, puntando a fare dell’iconico stadio da 85.000 posti un hub di intrattenimento 365 giorni l’anno, sotto la presidenza di Florentino Pérez.

