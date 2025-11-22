Bernabè incanta Parma per merito di Maresca: “Vi spiego perché”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 22 Novembre 2025 · Aggiornato il 22 Novembre 2025

Il centrocampista del Parma, Adrian Bernabè, ha rilasciato un’intervista nel corso della quale ha parlato di Maresca e del Manchester City

BERNABE’ MARESCA PARMA – Due reti nelle ultime due uscite del Parma, l’ultima decisiva per riaprire il match del Tardini contro il Milan, poco prima della sosta Nazionali. Un meraviglioso arcobaleno che si è insaccato all’incrocio dei pali della porta di Mike Maignan e ha riacceso le speranze – poi realizzate – di agguantare almeno un punto nel corso della sfida contro i rossoneri. Adrian Bernabè è l’ancora di alla quale si aggrappano i ducali per raggiungere la seconda salvezza consecutiva e la gara contro l’Hellas Verona indicherà se la squadra ha maturato nuove certezze dopo un avvio complicato. Pedina fondamentale dello scacchiere di Carlos Cuesta – largo a destra, così come in posizione più centrale, da regista della scena della manovra del Parma – il folletto spagnolo è uno dei talenti più attenzionati sul mercato.

Bernabè, un talento assoluto giunto da Manchester grazie a Maresca

Parma, intanto, si gode la tecnica e la qualità del centrocampista iberico giunto in Emilia per merito di Mister Maresca, attuale allenatore del Chelsea. A confessarlo è lo stesso classe 2001, nel corso di un’intervista realizzata dal canale Youtube della Serie A: “Abbiamo lavorato insieme al Manchester City, nell’ultimo anno del Mister poco prima di essere contattato proprio dal Parma. Nel momento in cui è stato contattato dalla società, Maresca mi ha immediatamente chiamato per trasferirmi in Emilia. Si è creato un rapporto talmente intenso che non ho potuto rifiutare la sua proposta e mi sono precipitato qui. Il primo anno è stato incredibile e ha rivelato quanto la nostra scelta sia stata giusta per i rispettivi salti di qualità. Io ero molto contento a lavorare e lui, allo stesso, era molto soddisfatto del mio apporto: alchimia calcistica vera e propria”, ha chiosato Bernabè.