Berardi show a Bergamo: il capitano del Sassuolo è tornato

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 10 Novembre 2025

Berardi domina a Bergamo: il Sassuolo travolge l’Atalanta

Il ritorno di Domenico Berardi è di quelli che lasciano il segno. Al Gewiss Stadium, il capitano del Sassuolo ha firmato una delle prestazioni più brillanti della stagione, trascinando la squadra di Dionisi a un sorprendente 0-3 contro l’Atalanta di Juric, ora in bilico dopo la pesante sconfitta interna.

Per il numero dieci neroverde è stata una serata perfetta: un rigore realizzato con freddezza, un assist impeccabile per Pinamonti, la solita leadership in campo e una doppietta che lo consacra ancora una volta come uomo simbolo del club emiliano. In totale, Berardi ha già segnato otto reti in carriera contro i bergamaschi, confermandosi la sua vittima preferita.

Fantacalcio, Berardi torna primo slot

Dopo un avvio di stagione complicato, Berardi è tornato a fare la differenza anche al Fantacalcio. Il suo 8.5 in pagella, arricchito da gol, assist e premio Player of the Match, lo riporta tra i top assoluti del campionato.

La sensazione è che il peggio sia passato. L’ultimo rigore segnato risaliva alla seconda giornata contro la Cremonese, ma ora l’esterno del Sassuolo sembra di nuovo in piena forma, pronto a riconquistare anche la Nazionale e a riportare entusiasmo tra i tifosi neroverdi.

