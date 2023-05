Domenico Berardi, esterno destro del Sassuolo e della Nazionale, sarebbe il prescelto di Maurizio Sarri per la Champions

La qualificazione alla prossima edizione della Champions League, per la Lazio di Maurizio Sarri, è divenuta realtà dopo uno splendido percorso lungo due stagioni. Nella gara di oggi contro la già retrocessa Cremonese, i biancocelesti, spinti dalla carica dei sessantamila dell’Olimpico, proveranno ad ipotecare quel secondo posto che garantirebbe loro l’accesso alle Final Four della SuperCoppa italiana. La qualificazione europea dalla porta principale per gli aquilotti, avrà una valenza fondamentale anche in ottica mercato estivo. Il regalo di fine stagione incartato per il tecnico Sarri, dovrebbe essere Domenico Berardi, esterno del Sassuolo e della Nazionale italiana.

Dopo un’intera carriera in provincia costellata da gol e magie, undici anche nel corso di una stagione abbastanza travagliata dal punto di vista fisico, per il classe 1994 potrebbero spalancarsi definitivamente le porte di una big. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, la società biancoceleste sarebbe disposta a mettere sul piatto gran parte dei proventi guadagnati dall’ingresso in Champions: circa 30 milioni di euro. Claudio Lotito, Presidente della Lazio, sarebbe dunque disposto ad avallare le richieste di Maurizio Sarri per incrementare il tasso tecnico della rosa con un esterno pronto per il grande salto dalla provincia alla Capitale.

