BEPPE RISO SASSUOLO – Beppe Riso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. L’agente ha parlato di alcuni dei suoi assistiti, su tutti Luca Moro, appena acquistato dal Sassuolo.

BEPPE RISO: “MORO AL SASSUOLO UN GRANDE COLPO. SU FRATTESI E TONALI…”

Queste le parole di Riso su Moro: “Il Sassuolo ha preso uno degli attaccanti italiani giovani più forti. E’ stata complicata perché il Padova non mollava niente, ma il Sassuolo ha fatto di tutto per prenderlo. Finalmente si è tornati a puntare sui giovani italiani, certe volte il decreto crescita penalizza un po’, ma ci credono sempre ed è importante anche per la Nazionale”.

Su Frattesi: “Il Sassuolo non vuole parlarne, ne parleremo in estate”.

Su Tonali: “Credo che stiamo parlando del centrocampista più forte al mondo. Non credo che il Milan faccia un prezzo, ma vale come uno dei centrocampisti più forti al mondo”.

