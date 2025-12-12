Benzema, ritorno al Lione possibile? La situazione

Jacopo Petricciuolo · Pubblicato il 12 Dicembre 2025 · Aggiornato il 12 Dicembre 2025

Benzema ritorno Lione – La carriera di Karim Benzema in Europa è terminata nel 2023: il francese dopo tantissime annate al Real Madrid ha cambiato aria trasferendosi in Arabia Saudita, precisamente all’Al-Ittihad. Il rinnovo con il club arabo non è ancora arrivato, come riportato da Sportmediaset potrebbe profilarsi un clamoroso ritorno.

La situazione

L’unica certezza è che il rinnovo tra Karim e il club saudita è ancora in stallo. Dalla Francia fanno sapere che non è stata avanzata nessuna proposta formale, l’ex pallone d’oro potrebbe quindi lasciare il campionato arabo dove dopo un inizio claudicante ha iniziato a segnare con regolarità. Dove potrebbe andare Benzema? Le voci su un clamoroso ritorno al Lione si fanno sempre più insistenti, la tifoseria della società francese sogna il grande colpo.

La carriera

Karim Benzema ha iniziato la propria carriera nelle giovanili del Lione dove dopo tre stagioni di assestamento in prima squadra inizia a segnare con regolarità. Nel 2009 arriva il passaggio al Real Madrid dove si afferma con regolarità, supera la concorrenza di Gonzalo Higuain (ceduto in seguito) e vince tutto: 4 campionati spagnoli e ben 5 Champions League su tutto, senza scordare il prestigioso pallone d’oro del 2022. La sua carriera potrebbe concludersi proprio dove è iniziata, al Lione; nelle prossime settimane si capirà se il sogno dei tifosi potrà diventare realtà.