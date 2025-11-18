Benzema riapre al ritorno al Real: il legame con Perez resta forte
Il peso di una storia lunga più di un decennio
Karim Benzema continua a far parlare di sé. L’ex bandiera del Real Madrid, oggi protagonista nel campionato saudita, ha lasciato una porta socchiusa a un clamoroso ritorno. Lo ha fatto ad AS, raccontando un legame che per lui non si è mai spezzato, quello con Florentino Perez, figura centrale nella sua carriera e uomo che gli ha sempre dato fiducia nei momenti decisivi.
L’attaccante francese, Pallone d’Oro dopo quella Champions memorabile scandita dalle rimonte contro PSG, Chelsea e Manchester City, ha ricordato quanto Madrid rappresenti ancora la sua casa sportiva e personale.
Il rapporto con Florentino Perez
Il punto sta proprio nelle sue parole. A Florentino, ha spiegato, non potrebbe mai dire di no. Una frase che pesa, soprattutto per chi conosce il rapporto costruito nel tempo tra i due. Oggi Benzema ha un altro ruolo e un’altra vita calcistica, ma non ha dimenticato ciò che lo ha reso uno dei simboli del Real Madrid moderno.
Con meno di un anno di contratto in Arabia e dopo aver conquistato anche il titolo locale, il francese ha lasciato intendere che ogni scenario resta aperto.
Un futuro ancora da scrivere
Ciò che significa davvero è che Benzema si sente ancora madridista. Lo ha detto con naturalezza, come se quel filo non si fosse mai spezzato. Da qui a un possibile ritorno la strada è lunga, ma il segnale è forte. E a Madrid, certe parole non passano mai inosservate.
