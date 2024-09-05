Bennacer, il Marsiglia non molla: De Zerbi lo prenota per gennaio

Ismael Bennacer, centrocampista rossonero reintegrato in gruppo dopo le voci di mercato, potrebbe tornare in orbita Marsiglia a gennaio

BENNACER MARSIGLIA GENNAIO – Un interesse concreto, da settimane, specie nelle ultime ore del mercato, che avrebbero potuto portarlo lontano da Milanello. Il Marsiglia ha realmente tentato un primo affondo per condurre Bennacer in terra transalpina, con Roberto De Zerbi che aveva pubblicamente elogiato il mediano algerino alla vigilia della sfida campionato contro il Tolosa. Prospettiva rispedita al mittente dal Milan, che avrebbe declinato l’offerta basata su un prestito fino a giugno, con eventuale diritto di riscatto a cifre ritenute non congrue dalla società rossonera. Il finale thrilling di mercato che ha visto protagonista il classe 1997, il quale non aveva preso parte a gran parte delle sedute di allenamento in vista dell’impegno di Roma, contro la Lazio, si è risolto con la nuova fumata rossonera sul presente del metronomo algerino.

Caso rientrato nell’immediato, appunto, perché il futuro di Bennacer, vale a dire già dalla finestra invernale di gennaio, i rintocchi delle note marsigliesi potrebbero nuovamente udirsi, per un nuovo assalto del club transalpino. Stando a quanto riportato da Le Provence, infatti, ci sarebbe stato un nuovo contatto tra Roberto De Zerbi e l’entourage del ventisettenne per pianificare la giusta strategia per la prossima sessione di mercato, al fine di condurre il calciatore in Francia. Questo, potrebbe essere reso possibile dall’avvicendamento che ha visto Jordan Veretout, ex Roma, passare dall’OM all’OL, il Lione, con il mediano che ha liberato uno slot in mediana nel club.

Nel frattempo, Bennacer è pronto per rimettersi al servizio del Diavolo, aggregato al gruppo squadra a disposizione di Fonseca e iscritto nella lista presentata alla UEFA dal club rossonero per la Champions League. Presente rossonero, “del doman non v’è certezza”: le sirene marsigliesi, per l’ex Empoli, potrebbero nuovamente risuonare a brevissimo dalle parti di Casa Milan.