Benitez rivoluziona il Panathinaikos: nuova era a partire da gennaio

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 22 Ottobre 2025 · Aggiornato il 22 Ottobre 2025

Benitez, il nuovo volto del Panathinaikos

Il Panathinaikos inaugura una nuova era affidandosi a Rafa Benitez, pronto a guidare il club greco con un progetto ambizioso e strutturato. L’allenatore spagnolo, 65 anni, ha già firmato il contratto e sarà annunciato ufficialmente dopo la sfida di Europa League contro il Feyenoord. Il suo arrivo ad Atene nel fine settimana segnerà l’inizio di una rivoluzione tecnica e metodologica senza precedenti per il club biancoverde.

Un modello spagnolo di precisione e disciplina

Conosciuto per la sua meticolosità, Benitez ha già analizzato la rosa del Panathinaikos nei minimi dettagli, valutando ogni giocatore. Sarà affiancato da uno staff di fiducia formato da Antonio Gomez, Jesus Garcia Vallejo, Paco De Miguel e Joaquín Valerio, tutti elementi già rodati nei precedenti progetti dell’ex tecnico di Liverpool, Valencia e Napoli. Il suo approccio combina organizzazione, analisi e rigore tattico.

Ristrutturazione societaria e obiettivi di mercato

Parallelamente, il presidente Giannis Alafouzos e il consulente Franco Baldini stanno ridefinendo la struttura dirigenziale. Tra i candidati per il ruolo di direttore tecnico spicca Tito Blanco, ex Levante e Alaves. Sul piano sportivo, Benitez ha chiesto rinforzi mirati nel mercato invernale, puntando su giocatori provenienti dal campionato spagnolo, con intelligenza tattica e personalità. Gennaio, per il Panathinaikos, sarà il mese della trasformazione.

