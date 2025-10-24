Benitez nuovo allenatore del Panathinaikos: contratto fino al 2027

Manos Staramopoulos · Pubblicato il 24 Ottobre 2025

Rafa Benitez approda al Panathinaikos: è ufficiale

È ufficiale: Rafa Benitez è il nuovo allenatore del Panathinaikos. Il club greco ha confermato la notizia con un comunicato dai toni solenni, definendo lo spagnolo “uno degli allenatori più vincenti al mondo e il miglior tecnico mai arrivato in Grecia”. L’ex tecnico di Liverpool, Chelsea e Napoli prende così il posto di Christos Kontis, al quale la società ha rivolto un ringraziamento per il lavoro svolto in una fase delicata della stagione.

Contratto fino al 2027 e primo allenamento già fissato

Benitez, 65 anni, ha firmato un contratto triennale fino all’estate del 2027, con opzione di rinnovo annuale a favore del club. L’accordo prevede un ingaggio da 4 milioni di euro a stagione, comprensivo del suo staff tecnico composto da Paco, Valerio, Gomez e Vallejo. Lo spagnolo dirigerà il suo primo allenamento venerdì 24 ottobre, mentre la presentazione ufficiale è in programma domani presso il centro sportivo di Koropi.

Obiettivo rilancio in Grecia e in Europa

Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Feyenoord in Europa League, il Panathinaikos cerca una svolta. La dirigenza ha garantito a Benitez pieno supporto sul mercato invernale, con la promessa di accontentare le sue richieste per rinforzare la rosa. L’esordio ufficiale dello spagnolo avverrà contro l’Asteras Aktor, prima tappa di una nuova era che punta a rilanciare il club sia in Super League greca sia sul palcoscenico europeo.

