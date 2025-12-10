Benfica superiore: Napoli travolto 2-0 e cammino europeo in salita
Foto © Stefano D’Offizi
Un primo tempo da incubo per il Napoli
La serata del Napoli al Da Luz prende una piega difficile; il Benfica parte forte, attacca con continuità e sfrutta le esitazioni della difesa azzurra. Nei primi quindici minuti crea due chance nitide e al ventesimo passa con Rios, bravo a colpire a pochi passi da Milinkovic-Savic dopo un’azione poco contrastata.
Il Napoli prova a reagire con maggiore coraggio. Lang e Neres accendono qualche trama interessante sulle fasce, permettendo a Di Lorenzo e McTominay di impensierire la porta portoghese con due colpi di testa insidiosi. La squadra però non trova lo slancio decisivo per pareggiare.
Il colpo del Benfica nella ripresa
La ripresa conferma il momento complicato degli uomini di Conte. Il Benfica resta lucido e alza di nuovo il ritmo, trovando il raddoppio con un tacco elegante di Barreiro su assist di Rios, ancora troppo libero di muoversi tra le maglie azzurre.
Il Napoli cambia assetto con una serie di sostituzioni, ma la reazione non arriva. Il più pericoloso resta Neres, che al settantesimo sfiora il gol con un sinistro dalla distanza. Il Benfica gestisce con ordine e chiude il match sul 2-0.
Situazione europea sempre più delicata
Il ko con il Benfica complica il percorso del Napoli in Champions League, con la qualificazione alla fase successiva ora in bilico. Servirà una risposta immediata per rimettere in carreggiata il cammino europeo.