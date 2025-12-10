Benfica-Napoli, le probabili scelte per il match e dove vederla in tv

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 10 Dicembre 2025 · Aggiornato il 10 Dicembre 2025

La corsa del Napoli verso le prime otto

Il napoli arriva alla sfida con il Benfica con l’obiettivo di dare continuità al successo ottenuto contro il Qarabag. La squadra di Antonio Conte sa di non poter sbagliare: restare agganciati alle prime otto significa spingere al massimo nelle ultime giornate della fase a gruppi. Il contesto è impegnativo, ma l’atteggiamento mostrato nelle ultime partite ha restituito fiducia all’ambiente.

Le scelte di Mourinho e Conte

Il Benfica di José Mourinho si affida al 4-2-3-1. Tra i pali va Trubin, protetto da Dedić, Silva, Otamendi e Dahl. In mediana spazio a Barrenechea e Rios, mentre sulla trequarti agiscono Aursnes, Barreiro e Sudakov. Il riferimento avanzato sarà Pavlidis, chiamato a sfruttare ogni occasione in area.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i migliori siti scommesse calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Il Napoli risponde con un 3-4-3 strutturato. Milinkovic-Savic guida la fase difensiva, completata da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Sugli esterni operano Di Lorenzo e Olivera, con Elmas e McTominay in mezzo a cercare equilibrio e verticalità. In attacco, David Neres, Hojlund e Lang formano un tridente ricco di qualità e accelerazioni.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedić, Silva, Otamendi, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Barreiro, Sudakov; Pavlidis. All. Mourinho.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Elmas, McTominay, Olivera; David Neres, Hojlund, Lang. All. Conte.

Dove vedere il match

La sfida Benfica-Napoli, in programma questa sera alle 21.00, sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video. Una partita che promette intensità e potenziali risvolti decisivi per entrambe le squadre.