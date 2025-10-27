 Salta al contenuto

Benfica domina ancora: il miglior vivaio del mondo nel 2025

Manos Staramopoulos
Benfica

Benfica, un modello di formazione vincente

Per il secondo anno consecutivo, il Benfica si conferma il club con il miglior vivaio al mondo. A certificare il primato è il CIES Football Observatory, centro di ricerca sportiva con sede a Neuchâtel, in collaborazione con la FIFA. Il rapporto settimanale numero 518 analizza 49 campionati globali, valutando i calciatori formati tra i 15 e i 21 anni e il loro impiego nelle competizioni ufficiali dell’ultimo anno.

Numeri da record per il club portoghese

Il Benfica guida la classifica con 93 calciatori cresciuti nel proprio settore giovanile e attualmente attivi nei principali campionati del mondo. Il club di Lisbona vanta un livello medio di impiego pari a 0,81 e una media di 2.582 minuti giocati a stagione per ciascun giocatore formato. Un risultato che testimonia la continuità e la qualità del lavoro svolto dal settore giovanile delle Águias.

Barcellona e River Plate completano il podio

Alle spalle del Benfica si piazzano il Barcellona (76 giocatori, livello medio di 0,87 e 2.773 minuti) e il River Plate (97 giocatori, livello medio di 0,81 e 2.305 minuti). Nella top ten figurano anche lo Sporting Lisbona, il Real Madrid, l’Ajax, la Dinamo Zagabria, il Defensor, il Boca Juniors e il Vélez Sarsfield.

Sud America ed Europa dominano la scena

Trenta nazioni sono rappresentate nella top 100. Argentina (15 club) e Brasile (11 club) si confermano le più prolifiche, segno che il talento continua a nascere dove il calcio è cultura e identità.

