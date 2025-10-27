Benfica domina ancora: il miglior vivaio del mondo nel 2025
Benfica, un modello di formazione vincente
Per il secondo anno consecutivo, il Benfica si conferma il club con il miglior vivaio al mondo. A certificare il primato è il CIES Football Observatory, centro di ricerca sportiva con sede a Neuchâtel, in collaborazione con la FIFA. Il rapporto settimanale numero 518 analizza 49 campionati globali, valutando i calciatori formati tra i 15 e i 21 anni e il loro impiego nelle competizioni ufficiali dell’ultimo anno.
Numeri da record per il club portoghese
Il Benfica guida la classifica con 93 calciatori cresciuti nel proprio settore giovanile e attualmente attivi nei principali campionati del mondo. Il club di Lisbona vanta un livello medio di impiego pari a 0,81 e una media di 2.582 minuti giocati a stagione per ciascun giocatore formato. Un risultato che testimonia la continuità e la qualità del lavoro svolto dal settore giovanile delle Águias.
Barcellona e River Plate completano il podio
Alle spalle del Benfica si piazzano il Barcellona (76 giocatori, livello medio di 0,87 e 2.773 minuti) e il River Plate (97 giocatori, livello medio di 0,81 e 2.305 minuti). Nella top ten figurano anche lo Sporting Lisbona, il Real Madrid, l’Ajax, la Dinamo Zagabria, il Defensor, il Boca Juniors e il Vélez Sarsfield.
Sud America ed Europa dominano la scena
Trenta nazioni sono rappresentate nella top 100. Argentina (15 club) e Brasile (11 club) si confermano le più prolifiche, segno che il talento continua a nascere dove il calcio è cultura e identità.
