Bencivenga sull’addio di De Rossi: “Mi è crollato il mondo addosso”

BENCIVENGA ADDIO DE ROSSI – Mauro Bencivenga, ex allenatore di Daniele De Rossi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Sportiva sull’addio di De Rossi alla Roma.

Queste le sue parole: “Domani sarà una grande emozione vederlo per l’ultima volta con la maglia della Roma. Non mi aspettavo questa conclusione. Un mese fa ci eravamo sentiti e mi aveva detto che avrebbe continuato a giocare perché si sente bene. L’ho saputo al telegiornale e mi è crollato il mondo addosso. Qualcosa comunque lo aveva intuito, se la società non si fa sentire forse i segnali c’erano”.

LEGGI ANCHE: