Juventus, Benatia contro la stampa marocchina: “Siete pazzi!”

Il giocatore marocchino è rimasto a casa dalle convocazioni perché non al meglio e ancora a secco di partite da quando è rientrato, ma secondo la stampa di casa sua, l’assenza è stata concordata con il CT della nazionale tramite un falso certificato medico. La risposta del difensore della Juventus è arrivata presto, tramite social:

“Siete pazzi! Dai dottori si va quando si è infortunati, io grazie a Dio non lo sono. Non è vero che è stato inviato un certificato medico dal mio club. L’infortunio è frutto dell’immaginazione di Atlas. Non ho ancora iniziato a giocare dall’inizio della stagione perché non sono ancora nella mia miglior condizione fisica quindi necessariamente devo lavorare a livello fisico. È tutto ciò che posso dirvi riguardo al mio stato di salute, ma grazie a Dio non sono infortunato”