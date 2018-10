Behrami: “La fascia mi responsabilizza. Di Canio e Cannavaro sono stati i miei due esempi”

Udinese – Napoli si giocherà domani sera alle ore 20.30 allo Stadio Friuli con diretta su DAZN, queste le parole alla vigilia del match, da parte di uno dei tanti ex della sfida, Valon Behrami, oggi capitano della squadra friulana.

Queste le parole di Behrami a DAZN, trascritte per il web da areanapoli:

“La fascia di capitano mi responsabilizza, devo sempre comportarmi in modo adeguato. Quando ero alla Lazio c’era Di Canio, un trascinatore anche al di fuori e aveva un esercito di tifosi che lo seguivano. Quello che forse mi ha dato di più nella mia carriera è stato Paolo Cannavaro a Napoli: mi ha disciplinato in campo e nella vita di tutti i giorni: in una città complicata come Napoli lui mi ha insegnato come vivere, come comportarmi.I miei capelli? Sono biondo da tanto ormai. Nel 2009, quando mi sono fatto male, è stato l’unico periodo in cui mi sono tolto il biondo”.