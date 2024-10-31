 Salta al contenuto

Bayern, Tel può partire in prestito. Ipotesi Werder Brema

Raffaele Campo

BAYERN TEL WERDER BREMA – In vista del mercato di gennaio, Mathys Tel potrebbe lasciare il Bayern Monaco, che starebbe valutando di cederlo in prestito per fargli acquisire esperienza e minutaggio.

Non sarebbe comuque stata ancora presa una decisione definitiva. In più il giovane attaccante francese classe 2005 non avrebbe, almeno per il momento, intenzione di andare via, in quanto vorrebbe affermarsi con i bavaresi.

BAYERN TEL WERDER BREMA – In ogni caso, sulle tracce del giocatore ci sarebbero già diversi club di Bundesliga. In particolare, il Werder Brema. A dare la notizia è Sky Sport DE.

In questo inizio di stagione, Tel ha collezionato un totale di 7 presenze tra Bundesliga, Champions League e Coppa di Germania.

 

