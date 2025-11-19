Bayern su Vlahovic: idea concreta per il dopo Kane

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 19 Novembre 2025 · Aggiornato il 19 Novembre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

Il Bayern Monaco studia la pista Vlahovic

Il nome di Dusan Vlahovic torna prepotente nei dossier del Bayern Monaco, che analizza il profilo dell’attaccante della Juventus in vista di un possibile nuovo ciclo offensivo. Il serbo, in scadenza nel 2026, rappresenta un’occasione unica per i bavaresi, soprattutto se il rapporto con Harry Kane dovesse cambiare rotta. La possibilità di un arrivo a parametro zero attira la dirigenza tedesca, che ha iniziato a sondare l’entourage del giocatore.

Il nodo Juventus e la questione rinnovo

In casa Juventus la situazione è delicata. Vlahovic ha congelato i dialoghi per il rinnovo e il club valuta tutte le ipotesi. Trattenere il centravanti senza garanzie future o rischiare una partenza a zero nel 2026 sono scenari che preoccupano. Da Torino filtra la sensazione che una cessione anticipata possa alleggerire il monte ingaggi e aprire a una revisione dell’attacco, già oggetto di valutazioni interne.

Perché Vlahovic piace al Bayern

Il Bayern Monaco vede in Vlahovic un ritorno al classico numero nove. Presenza fisica, capacità di attaccare l’area, movimenti puliti e un bagaglio europeo già consolidato: sono qualità che si sposano con la filosofia offensiva del club tedesco. Non è solo un finalizzatore, ma un profilo capace di reggere il reparto da solo e dialogare con compagni più tecnici.

Un nuovo ciclo all’Allianz Arena

Il futuro dell’attacco del Bayern Monaco dipende molto da Kane, in scadenza nel 2027 ma senza certezze di rinnovo. Intanto il nome di Vlahovic si fa strada come soluzione concreta e sostenibile. I prossimi mesi definiranno se il serbo diventerà il perno della prossima fase offensiva dei campioni di Germania.

