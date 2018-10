Bayern, Rummenigge attacca: “Ingiuste le critiche a Robben, Ribery e Neuer”

Ilnon sta di certo passando un bel periodo, e gli ultimi risultati negativi ottenuti dai bavaresi hanno scatenato diverse critiche da parte dei media e non solo.

A parlare di questo clima ostile che si respira intorno alla squadra ci ha pensato Karl Heinz Rummenigge, amministratore delegato del club, che in conferenza stampa ha detto: “Le critiche cadute su Robben e Ribery non hanno motivo di esistere. Hanno vinto tutto qui, non ci può essere mancanza di rispetto da parte di chi ritiene un 33enne, Cristiano Ronaldo, l’acquisto del secolo. Se giochi male è normale che non ci siano complimenti, ma i commenti devono attenersi ai fatti. Anche Neuer non merita di essere trattato cosi. Ha commesso un errore, ma non dimentichiamoci che è stato infortunato per più di un anno, ed è stato eletto 4 volte miglior portiere del mondo. Il suo apporto non va messo in discussione. Il problema vero è che la polemica non conosce confini, vale per i media, per gli opinionisti e per gli ex calciatori di questo club”.