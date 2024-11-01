Bayern, rinnovo Neuer: tra gennaio e marzo la decisione
BAYERN RINNOVO NEUER – Pur essendo divenuto ormai da tempo un mostro sacro del Bayern Monaco, è da definire il futuro di Manuel Neuer, uno dei migliori portieri tedeschi degli ultimi decenni e nel club bavarese dall’estate 2011.
Il contratto del giocatore di 38 anni scade il prossimo 30 giugno, e al momento non vi sarebbe ancora certezza se l’accordo sarà rinnovato o meno.
BAYERN RINNOVO NEUER – Secondo quanto riferisce Sky Sport DE, una decisione definitiva dovrebbe aversi all’inizio del prossimo anno, precisamente tra febbraio e marzo.
