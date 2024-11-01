Bayern, Musiala: “Il rinnovo? Ne stiamo parlando”

Raffaele Campo · Pubblicato il 1 Novembre 2024

BAYERN MUSIALA RINNOVO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport DE, Jamal Musiala ha parlato del suo possibile futuro.

Il giovane fantasista tedesco, 21 anni e da agosto ad oggi 11 presenze e 7 gol, si è trasferito al Bayern Monaco dal 2019.

BAYERN MUSIALA RINNOVO – Queste le sue dichiarazioni: “Sì, mi immagino di poter rinnovare. Stiamo già parlandone, sono felice qui al Bayern Monaco e mi diverto. Però adesso non posso dire troppo altro, meglio mantenere un pizzico di mistero! E comunque un altro po’ di tempo servirà. Rinnovo? Ne stiamo parlando“.

