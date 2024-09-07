 Salta al contenuto
Bayern, Musiala: “Futuro? Qualcosa può cambiare rapidamente”

Raffaele Campo
2 min

BAYERN MUSIALA FUTURO – Nel corso di una intervista rilasciata a Welt am sonntagJamal Musiala ha parlato del suo possibile futuro.

Così il giovane fantasista del Bayern Monaco: “Sono molto felice qui e sono completamente concentrato sui nostri obiettivi. Non penso davvero a dove giocherò tra cinque anni. Qualcosa può sempre cambiare rapidamente nel mondo del calcio“.

BAYERN MUSIALA FUTURO – Poi: “Zirkzee? Ci si diverte sempre con gli amici e si sogna un giorno di giocare insieme. Io ho detto a Josh che dovrebbe tornare al Bayern“.

 

